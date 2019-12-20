Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ для оценки причин повреждений на магистральных сетях

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-20T13:44:58+03:00

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Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ имени Алексеева для оценки причин крупных повреждений на магистральных теплосетях. По итогам внутреннего расследования специалисты АО «Теплоэнерго» и независимой экспертной организации в качестве основной причины называют утончение локальных участков стенок трубопроводов вследствие их коррозионного износа.

Все регламентные работы по подготовке к отопительному сезону на данных участках были выполнены в полном объеме: сети проходили гидравлические и температурные испытания, которые данных локальных повреждений не выявили.

Именно магистральные сети в целом не имеют высокого процента износа, процент износа высок на квартальных и распределительных сетях. Вместе с тем, на магистральных трубопроводах существуют локальные участки, расположенные в труднодоступных для исследования местах, где и были выявлены повреждения.