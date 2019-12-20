2019-12-20T13:44:58+03:00
Общество

Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ для оценки причин повреждений на магистральных сетях

По итогам собственного внутреннего расследования основной причиной повреждения специалисты предприятия считают локальные утончения стенок трубопроводов вследствие коррозионного износа
Эльвира ОСИПОВА
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Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ имени Алексеева для оценки причин крупных повреждений на магистральных теплосетях. По итогам внутреннего расследования специалисты АО «Теплоэнерго» и независимой экспертной организации в качестве основной причины называют утончение локальных участков стенок трубопроводов вследствие их коррозионного износа.

Все регламентные работы по подготовке к отопительному сезону на данных участках были выполнены в полном объеме: сети проходили гидравлические и температурные испытания, которые данных локальных повреждений не выявили.

Именно магистральные сети в целом не имеют высокого процента износа, процент износа высок на квартальных и распределительных сетях. Вместе с тем, на магистральных трубопроводах существуют локальные участки, расположенные в труднодоступных для исследования местах, где и были выявлены повреждения.

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