В Нижегородской области запретили продавать снюс

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-20T13:37:40+03:00

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Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на очередном заседании. Инициатором запрета стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который внес проект закона в Заксобрание.

Снюс – это вид табачного изделия, измельченный и увлажненный табак, который для оказания определенного эффекта держат во рту в течение нескольких минут и таким образом никотин из табака попадает в организм «курильщика». Снюс получил широкое распространение среди молодых людей, а «последней каплей» стал недавний случай, когда в одном из ТЦ города установили аппарат по продаже жевательного табака. Это притом, что в одном пакетике снюса содержится в пять раз больше никотина, чем в обычной сигарете.

Депутаты Заксобрания Нижегородской области запретили производить, хранить, продавать, покупать и применять табак. Какое наказание ожидает нарушителей закона, будет решаться уже в январе.

Закон вступает в силу первого января следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU