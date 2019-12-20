Заплатить за тепло без комиссии можно будет в МФЦ Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-20T13:08:21+03:00

Необходимое оборудование планируется установиь в центрах уже в первые месяцы 2020 года

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Заплатить за тепло без банковской комиссии можно будет через МФЦ Нижнего Новгорода. Проработать соответствующий механизм совместно с «Теплоэнерго» распорядился мэр города Владимир Панов в ходе встречи с жителями Сормовского района 19 декабря.

На сложности с оплатой за тепло без комиссии главе города пожаловался пенсионер.

- Необходимо найти решение, чтобы с жителей перестали брать эту комиссию, раз она взимается финансовыми институтами. Прорабатывается возможность оплаты в МФЦ без комиссии, чтобы это происходило не в терминалах, а прямо в окошке, где предоставляются услуги через сотрудников МФЦ, у которых будет оборудование, позволяющее совершить платеж за государственные муниципальные услуги. Сейчас для этого не хватает оборудования, - прокомментировал Владимир Панов.

Руководитель «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил, что в первые месяцы следующего года необходимое оборудование планируется установить во всех МФЦ.

Напомним, после массового перехода 60% многоквартирных домов Нижнего Новгорода на прямые расчеты за тепло, платить за отопление жители теперь будут с банковской комиссией. Эти средства взимаются банками за обработку платежа.

Пока заплатить за тепло без банковской наценки можно в платежном терминале Центра обслуживания клиентов АО «Теплоэнерго» на Бульваре Мира и в нескольких отделениях «Саровбизнесбанка».

ИСТОЧНИК KP.RU