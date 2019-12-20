2019-12-20T13:02:56+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде пройдет гала-концерт «народников»

Концертом завершается Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных и национальных инструментах «Мастерство»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В конкурсе, который пройдет 21 декабря в музыкальном училище имени Балакирева, примут участие более 800 исполнителей из разных городов России. Своих участников делегировали Чувашия, Башкирия, Марий Эл, Карелия, Самара, Москва, Кострома, Мордовия, Владимир, а также хозяева фестиваля - Нижний Новгород и Нижегородская область.

Гала-концерт и награждение победителей состоятся 22 декабря 2019 года в Нижегородской государственной филармонии имени Мстислава Ростроповича. В конкурсе принимают участие ансамбли и оркестры русских народных и национальных инструментов, а также исполнители-солисты. Музыканты сыграют не только на привычных баяне, гармошке, гитаре, но и на редких национальных инструментах – гуслях, домбре, кантели, курае.

В гала-концерте примут участие победители, прошедшие конкурсные прослушивания Всероссийского конкурса. В гала-концерте также примут участие Государственный Нижегородский русский народный оркестр и Нижегородский муниципальный ансамбль народной песни «Любава».

Начало концерта - в 18.00 в Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Ростроповича (Кремль, 2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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