Движение на улице Фрунзе в Нижнем Новгороде восстановят
В районе улицы Фрунзе сегодня завершаются плановые работы, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на «Теплоэнерго». На заключительном этапе подрядчик проведет переключение с временной перемычки на постоянную схему теплоснабжения.
На время работ технически необходимо снизить параметры теплоносителя в 28 домах.
Напомним, на этом участке подрядчик завершил капитальный ремонт участка теплосети протяженностью 150 погонных метров. Работы начались в ноябре, и проходили в три этапа. На данный момент полностью готов и включен в работу по постоянной схеме первый и больший отрезок ремонтируемой теплотрассы, завершились работы на втором. После включения третьего участка подрядчик обязан восстановит благоустройство, и транспорту откроют движение по улице Фрунзе.
Напомним, ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня закрыто движение по улице Солнечной.
ИСТОЧНИК KP.RU