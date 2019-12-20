Движение на улице Фрунзе в Нижнем Новгороде восстановят

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-20T12:52:45+03:00

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В районе улицы Фрунзе сегодня завершаются плановые работы, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на «Теплоэнерго». На заключительном этапе подрядчик проведет переключение с временной перемычки на постоянную схему теплоснабжения.

На время работ технически необходимо снизить параметры теплоносителя в 28 домах.

Напомним, на этом участке подрядчик завершил капитальный ремонт участка теплосети протяженностью 150 погонных метров. Работы начались в ноябре, и проходили в три этапа. На данный момент полностью готов и включен в работу по постоянной схеме первый и больший отрезок ремонтируемой теплотрассы, завершились работы на втором. После включения третьего участка подрядчик обязан восстановит благоустройство, и транспорту откроют движение по улице Фрунзе.

Напомним, ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня закрыто движение по улице Солнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU