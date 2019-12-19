Глеб Никитин: «Развитие первичной медико-санитарной помощи должно стоять в приоритете»

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-19T18:29:07+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал вопрос о развитии здравоохранения, заданный в ходе пресс-конференции с Президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря 2019 года. Глава региона отметил, что важнейшей частью этой работы является развитие первичной медико-санитарной помощи.

- Это та помощь, с которой чаще всего сталкиваются в своей жизни люди и по качеству которой начинают судить о состоянии здравоохранения в целом. Президент отметил, что на пятилетнюю программу развития первичной медико-санитарной помощи будет направлено 550 миллиардов рублей. Мы надеемся, что Нижегородская область сможет рассчитывать на 2 миллиарда из них ежегодно в течение пяти лет. Основные направления уже определены. Мы продолжим строительство и замену фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий. Будем развивать работу передвижных мобильных медицинских комплексов, санитарную авиацию и многое другое, - рассказал губернатор.

Глеб Никитин отдельно подчеркнул важность развития онкологической медицины.

- В регионе в уходящем году было много сделано в этом направлении и еще многое будет сделано. На эти цели в 2019 году в Нижегородской область в рамках национального проекта «Здравоохранение» было направлено почти 670 миллионов рублей (640 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 27 миллионов – из регионального). В 2020 году на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства в размере 1 миллиарда 147 миллионов рублей. Помимо сказанного, мы надеемся на поддержку со стороны руководства страны нашего проекта по созданию областного онкологического центра на 440 мест с поликлиникой, рассчитанной на 450 посещений в смену. Центр будет оснащен новейшем высокотехнологичным оборудованием. В октябре этот проект был представлен Президенту. Надеюсь, что при поддержке руководства его удастся реализовать, - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU