2019-12-19T18:12:19+03:00
Происшествия

Мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у пенсионерки

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
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Мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у пенсионерки.Мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у пенсионерки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Нижегородская пенсионерка стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка. В одночасье она лишилась сразу 2,5 миллионов рублей.

- Все началось с обычных телефонных звонков, - рассказывала сотрудникам правоохранительных органов пенсионерка. – Утром 6 декабря мне позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Следом за ним раздался еще один звонок – якобы от сотового оператора. В результате, с моей банковской карты исчезли сразу 2,5 миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Уже установлено, что 62-летняя жительница улицы Родионова даже не догадывалась о подобных видах мошенничества. Никакая профилактическая работа с ней не проводилась. Даже информационных листовок с предупреждением о возможном мошенничестве она прежде не видела.

- В ходе проверки с места происшествия были изъяты два кассовых чека о внесении наличных, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В настоящее время проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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