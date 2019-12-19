Мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у пенсионерки
Нижегородская пенсионерка стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка. В одночасье она лишилась сразу 2,5 миллионов рублей.
- Все началось с обычных телефонных звонков, - рассказывала сотрудникам правоохранительных органов пенсионерка. – Утром 6 декабря мне позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Следом за ним раздался еще один звонок – якобы от сотового оператора. В результате, с моей банковской карты исчезли сразу 2,5 миллиона рублей.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Уже установлено, что 62-летняя жительница улицы Родионова даже не догадывалась о подобных видах мошенничества. Никакая профилактическая работа с ней не проводилась. Даже информационных листовок с предупреждением о возможном мошенничестве она прежде не видела.
- В ходе проверки с места происшествия были изъяты два кассовых чека о внесении наличных, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В настоящее время проверка продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU