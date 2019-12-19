В Нижнем Новгороде состоялась презентация объемной модели Ильинской улицы

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-19T17:40:03+03:00

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3D-модель Ильинской улицы гостям презентовали в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области. Модель содержит всю информацию об улице – размеры всех зданий, сведения о расположении и износе коммуникаций, информацию о рельефе, дорогах и многие другие данные, вплоть до освещенности территорий в разное время суток.

С помощью новых технологий можно будет оценить, насколько новые объекты вписываются в общий стиль улицы, соответствуют всем нормативным и градостроительным требованиям. Это могут быть не только здания, но и общественные пространства, пешеходные лестницы и т.д. В целом, 3D-модели – это доступный и понятный инструмент, позволяющий визуализировать архитектурные идеи.

«Люди редко приезжают в город ради какой-то одной достопримечательности. Они приезжают ради атмосферы места. Именно её мы хотим сохранить в Нижнем Новгороде, перезапустив жизнь в историческом центре. Богатое наследие Ильинской улицы и окружающих её районов заслуживает внимательного и бережного отношения. Очевидно, что в таком медленно разрушающемся состоянии ее оставлять просто кощунственно», - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в Нижнем Новгороде продолжается работа по подготовке концепции развития Ильинской улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU