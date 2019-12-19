2019-12-19T17:25:05+03:00
Общество

В Нижегородской области принят главный финансовый документ региона - областной бюджет

Бюджет на три предстоящих года сформирован бездефицитным
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня депутаты областного Законодательного собрания приняли во втором чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.

При принятии бюджета во втором чтении были учтены поправки, внесенные после первого обсуждения документа. В частности, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета оказался больше запланированного почти на 11 миллиардов рублей и составил более 40 млрд. рублей. Дополнительные средства будут направлены на развитие жилищного строительства, дорожной сети в Сормовском районе, благоустройство парка "Приокский", выплаты по социальным контрактам, выплаты на второго и последующего ребенка.

Соответственно увеличена и нецелевая финансовая помощь муниципалитетам – до 13,9 млрд. рублей. В эту сумму входят в числе прочего и затраты на инициативы, выбранные в рамках онлайн-голосования по проекту «Вам решать» (900 млн рублей).

"Федерация увеличила объем финансовой помощи нашему региону - на 7,8 млрд рублей к уровню 2019 года, а мы, в свою очередь, – муниципалитетам. За МСУ с 1 января будут закреплены 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. На 12,7% вырос объем нецелевой финансовой помощи местным бюджетам. Мы прекрасно понимаем, что есть огромное количество направлений, которые хотелось бы профинансировать дополнительно. Мы будем, естественно, возвращаться к этим вопросам по мере привлечения средств", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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