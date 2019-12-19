2019-12-19T16:59:41+03:00
Общество

В Нижегородской области появятся три виртуальных концертных зала

В рамках нацпроекта «Культура» залы откроют в Заволжье, Выксе и Первомайске
Елена ЛАЗАРЕВА
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Самый большой зал, рассчитанный на 450 зрителей, появится в Заволжье. ВКЗ в Выксе и Первомайске немного меньше – на 96 и 60 зрителей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность создания ВКЗ для развития районов.

«Жители Нижегородской области получают возможность, не покидая своего населенного пункта, бесплатно побывать на концерте звезд классической музыки. Культура становится доступна абсолютно каждому, - сказал Глеб Никитин. - Помимо концертов в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России», - добавил глава региона.

Проект виртуальных концертных залов создан для жителей отдаленных уголков России. В виртуальном зале можно услышать концерты как в режиме онлайн, так и в записи, а разместить зал не сложно даже в относительно небольшом помещении – библиотеке, школе искусств, концертном зале.

Напомним, в этом году в Нижегородской области были открыты два ВКЗ. Чкаловский рассчитан на 419 зрителей, ВКЗ в Шахунье – на 150 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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