2019-12-19T16:43:23+03:00
Общество

На нижегородской трассе Р-158 ликвидируют пешеходные переходы

Это должно повысить безопасность дорожного движения на опасных участках
Елена ЛАЗАРЕВА
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По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, до 27 декабря на трассе уберут несколько пешеходных переходов и остановок. Речь идет о переходах, которые расположены за пределами населенных пунктов.

Работы будут проведены на трассе Р-158 Нижний Новгород – АрзамасСаранск – Исса – ПензаСаратов вне населенных пунктов на 20 км ( н.п. Дружный) и 53 км трассы (пов. СНТ Лесная Поляна). Еще один пешеходный переход ликвидируют на 18 км трассы (пов. д. Кусаковка).

Как сообщает источник, принятые меры позволят сохранить жизни людей, так как с ликвидацией переходов эти участки трассы станут представлять меньшую опасность.

Напомним, о нештатной ситуации на трассах М-7 «Волга», Р-600, Р-158, Р-178 и М-5 «Урал» (подъезд к Саранску через Краснослободск) можно сообщить по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: +7 (831) 282-28-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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