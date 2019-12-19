2019-12-19T16:36:51+03:00
Общество

Муниципалитетам Нижегородской области помогли с ликвидацией свалок

Губернатор региона Глеб Никитин поручил усилить экологический надзор в следующем году
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глава области считает, что важно не только ликвидировать уже существующие несанкционированные свалки, но и следить за тем, чтобы не появлялось новых. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

«Ликвидация свалок - это одна из приоритетных задач, которая стоит перед нами в рамках реализации нацпроекта «Экология». И в регионе необходимо не просто ликвидировать незаконные места размещения отходов, но и не допускать их повторного возникновения. Для этого необходимо усилить контроль за вывозом мусора. В особенности – строительных отходов, чтобы они не попадали в леса и овраги. Тут необходимо тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы привлекать нарушителей природоохранного законодательства к ответственности», - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в этом году по поручению главы региона муниципалитетам из областного бюджета дополнительно выделили 100 миллионов рублей на ликвидацию свалок. На дополнительное финансирование областные города убрали более ста свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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