2019-12-19T16:23:52+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода станет приоритетом при внесении поправок в бюджет»

Дополнительное финансирование планируется направлять, в частности, на благоустройство
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании Законодательного собрания Нижегородской области. Парламентарии обсуждали бюджет на следующий год и плановый период 2021-2022гг. Глава региона выразил благодарность всем депутатам, принимавшим участие в работе над главным финансовым документом региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе обсуждения депутаты приняли ряд поправок, которые касались, в частности, увеличения субсидий из федерального бюджета – до 40 с небольшим миллиардов рублей. К слову, это на 10,7 млрд рублей больше, чем изначально прогнозировалось.

Бюджет региона на все три года сформирован бездефицитным.

«Федерация увеличила объем финансовой помощи нашему региону (на 7,8 млрд рублей к уровню 2019 года), а мы, в свою очередь – муниципалитетам. За МСУ с 1 января будут закреплены 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. На 12,7% вырос объем нецелевой финансовой помощи местным бюджетам. Это позволит решить немало острых проблем местного значения, - сказал губернатор. - Мы прекрасно понимаем, что есть огромное количество направлений, которые хотелось бы профинансировать дополнительно. Мы будем, естественно, возвращаться к этим вопросам по мере привлечения средств. Самый большой планируемый пакет поправок и самый большой наш приоритет - это подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. Помимо федерального финансирования это будут также региональные и муниципальные ресурсы. В первую очередь - на благоустройство города. По этому пакету поправок мы работаем и, думаю, что в первом квартале 2020 года обязательно сделаем», - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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