2019-12-19T16:18:45+03:00
Происшествия

Пять икон похитили неизвестные из церкви под Семеновом

Отыскать пропажу не удалось до сих пор
Вероника КОТИК
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Пять икон похитили неизвестные из церкви под Семеновом.Пять икон похитили неизвестные из церкви под Семеновом.
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В Семеновском районе неизвестные похитили сразу пять икон из Церкви Божией матери Знамение. Жулики проникли туда, перекусив решетки и выставив окна.

- Сама кража произошла в период с 13:00 5 декабря до 10:00 6 декабря, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Именно в это время неизвестные проникли в церковь Божией матери Знамение, перекусив решетки и выставив окна. В результате из храма были похищены четыре иконы, в том числе Икона Казанской Божье матери, тройная икона с изображением Николая Чудотворца и Иисуса Христа, икона святого Аарона и две иконы без названия.

Первой пропажу заметила одна из певчих, пришедшая в церковь вслед за кочегаром. Увидев отогнутые решетки и выставленные окна, она сразу позвонила продавцу местной церковной лавки. Вместе они написали заявление в полицию.

- На место происшествия сразу выехала оперативно-следственная группа, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас по факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе следственных действий проводился подворовый обход в поселке Керженец и в городе Семенов, были изучены видео с камер наружного наблюдения в продуктовых магазинах, а также на железнодорожном переезде между деревней Беласовка и поселком Керженец. Также на причастность к совершению этого преступления проверялись все судимые за аналогичные преступления. Однако установить местонахождение краденых икон не удалось, как и выявить лиц, причастных к совершению этих преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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