Нижегородские Деды Морозы подешевели

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-19T15:08:01+03:00

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В Нижнем Новгороде Деды Морозы и Снегурочки в этом году рискуют зарабтать меньше, чем обычно из-за снижения цены на услугу новогодних персонажей. По данным аналитического центра Авито, средняя стоимость вызова в этом году снизилась почти на 4% и составила примерно 1400 рублей.

Возможно, что снижение цены связано с тем, что рынок услуг растет и конкуренция между становится все заметнее – в этом году предложений стало на 6% больше, а значит, нижегородским Дедам приходится снижать цены.

Дороже всего вызов Деда Мороза и Снегурочки обойдется москвичам – в среднем чуть более 2300 рублей, на втором и третьем месте Деды из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону - 1 850 и 1 780 рублей соответственно. А вот в Тольятти вызов новогоднего деда обойдется всего в 900 рублей.

К слову, чаще всего заказывают своим детям Деда Морозу и Снегурочку жители столицы, а реже остальных – родители Тюмени и Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU