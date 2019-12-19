2019-12-19T14:50:49+03:00
Происшествия

Дровосека в Нижегородской области случайно убило деревом

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
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Дровосека в Нижегородской области случайно убило деревом.Дровосека в Нижегородской области случайно убило деревом.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В поселке Гавриловка неподалеку от Дзержинска случайно убило деревом дровосека. Известно, что мужчина взялся помочь с заготовкой дров, но попытка подзаработать закончилась трагедией.

- Как рассказали свидетели происшествия, около 13:00 7 декабря они поехали в лесной массив в поселке Гавриловка, чтобы заготовить дрова для бани, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Там около магазина мы встретили незнакомого мужчину, которому предложили подзаработать. В то время в лесу как раз прошла зачистка на территории газопровода, и было много поваленных деревьев.

Однако предполагаемая подработка закончилась для незнакомца трагедией. И все из-за собственной самодеятельности.

- Только мы приехали в лес, как он внезапно включил бензопилу, - рассказали сотрудникам правоохранительных органов другие участники лесозаготовки. – Мы его об этом не просили. Он все сделал по собственной инициативе. Мы только услышали звук падающего дерева и его крик. Как оказалось, дерево упало прямо на него. Мы, конечно, вызвали скорую помощь. Но он умер до приезда медиков.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Как удалось установить, погибший не имел постоянного места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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