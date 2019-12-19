2019-12-19T14:19:01+03:00
Общество

В Нижний Новгород идет сильный ветер и мокрый снег

Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области и Гисметео.ру, к 15 часам в Нижнем Новгороде ожидается резкое увеличение скорости ветра - до 9-17 метров в секунду. Ветер порывами 10-19 метров в секунду сохранится до вечера, а к 21.00 достигнет максимума - до 22 метров в секунду.

Кроме того, прогнозируется снег с дождем, а к вечеру снег. Температура воздуха останется на уровне +1...+2 градусов, и немного опустится ниже нуля ночью.

Завтра в первой половине дня ожидается постепенное снижение скорости ветра и небольшие осадки.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге сильные порывы ветра "разгромили" елки и различные конструктивные элементы, установленные как украшения к новогодним праздникам.

ГУ МЧС по Нижегородской области напоминает о необходимости соблюдать осторожность, не ходить мимо неустойчивых конструкций, деревьев, близко к домам. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными, а пешеходам - не перебегать дорогу перед транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские Деды Морозы подешевели
Дровосека в Нижегородской области случайно убило деревом
В Нижний Новгород идет сильный ветер и мокрый снег
В Нижнем Новгороде до середины января перекроют улицу Солнечную
Нижегородские баскетболисты проведут матч в поддержку больных детей
Нижегородские хоккеисты проиграли всухую «Барысу»
Жителю Нижегородской области грозит два года заключения за две срубленные елки
Сосновый лес в Нижегородской области взяли под охрану
Пять школ олимпийского планируют передать в собственность региона в следующем году
В Нижегородской области в 2020 году откроются три модельных библиотеки
Руслан Станчев: «Таких колоссальных денег наш город не видел никогда»
«За мной никто не ухаживал»: В Нижнем Новгороде погибла 68-летняя пенсионерка
С нижегородских дорог вывезли более 2000 кубов снега
МЧС предупреждает нижегородцев об ухудшении погоды
Нижегородская елка вошла в топ-25 самых высоких в России