В Нижний Новгород идет сильный ветер и мокрый снег

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-19T14:19:01+03:00

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По информации ГУ МЧС по Нижегородской области и Гисметео.ру, к 15 часам в Нижнем Новгороде ожидается резкое увеличение скорости ветра - до 9-17 метров в секунду. Ветер порывами 10-19 метров в секунду сохранится до вечера, а к 21.00 достигнет максимума - до 22 метров в секунду.

Кроме того, прогнозируется снег с дождем, а к вечеру снег. Температура воздуха останется на уровне +1...+2 градусов, и немного опустится ниже нуля ночью.

Завтра в первой половине дня ожидается постепенное снижение скорости ветра и небольшие осадки.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге сильные порывы ветра "разгромили" елки и различные конструктивные элементы, установленные как украшения к новогодним праздникам.

ГУ МЧС по Нижегородской области напоминает о необходимости соблюдать осторожность, не ходить мимо неустойчивых конструкций, деревьев, близко к домам. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными, а пешеходам - не перебегать дорогу перед транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU