В Нижнем Новгороде до середины января перекроют улицу Солнечную
На участке улицы Солнечной будет временно прекращено движение транспорта, сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Ограничение вступает в силу в 08.00 20 декабря. Закончить работы и восстановить транспортный поток планируется уже в следующем году - 19 января в 22.00. Движение временно прекращено по улице Солнечной между домами №10 и №23, где проводятся ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.
Напомним, из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях до 30 декабря прекращено движение транспорта по улице Фрунзе напротив дома №14. А до 31 декабря закрыто движение по улице Светлоярской между домами №5 и №7.
Ранее сообщалось о временном прекращении движения транспорта от дома №9В по улице Ломоносова до пересечения с улицей Генкиной. Восстановить движение планировалось 20 декабря к десяти часам вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU