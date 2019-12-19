В Нижнем Новгороде до середины января перекроют улицу Солнечную

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-19T13:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На участке улицы Солнечной будет временно прекращено движение транспорта, сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Ограничение вступает в силу в 08.00 20 декабря. Закончить работы и восстановить транспортный поток планируется уже в следующем году - 19 января в 22.00. Движение временно прекращено по улице Солнечной между домами №10 и №23, где проводятся ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Напомним, из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях до 30 декабря прекращено движение транспорта по улице Фрунзе напротив дома №14. А до 31 декабря закрыто движение по улице Светлоярской между домами №5 и №7.

Ранее сообщалось о временном прекращении движения транспорта от дома №9В по улице Ломоносова до пересечения с улицей Генкиной. Восстановить движение планировалось 20 декабря к десяти часам вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU