Нижегородские баскетболисты проведут матч в поддержку больных детей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-19T13:18:21+03:00

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В воскресенье нижегородские баскетболисты в рамках Единой Лиги ВТБ сыграют с командой из Красноярска. Матч пройдет в поддержку благотворительных фондов НОНЦ и «Время РАСсвета». Новогодний праздник состоится в КРК «Нагорный» (пр. Гагарина, 29) в 14:45.

Напомним, фонд НОНЦ помогает детям с онкологическими заболеваниями, а «Время РАСсвета» оказывает помощь ребятам с расстройствами аутистического спектра. Отметим, что детям будет передана не только выручка от билетов. Болельщики в ходе игры могут приобрести специальные браслеты (цена – 100 рублей), либо оставить пожертвования в специальных ящиках. Эти деньги тоже будут внесены в благотворительные фонды.

В фойе организаторы установят «Елку желаний», украшенную конвертами с пожеланиями детей. Каждый болельщик сможет помочь в их реализации.

Напомним, в этом году нижегородские баскетболисты уже проводили благотворительный матч в пользу НОНЦ. За одну игру с казанским УНИКСом удалось собрать более 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU