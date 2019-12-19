Нижегородские хоккеисты проиграли всухую «Барысу»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-19T11:15:09+03:00

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После перерыва в матчах лиги обе команды были настроены показать активный и зрелищный хоккей. И с первых минут игры доказали болельщикам, что скучно им точно не будет. Шансы забить были у обеих команд, тем более, что в самом начале матча получали численное большинство и нижегородский, и казахстанский клубы. Но вратари стояли непробиваемой преградой, отражая броски форвардов обеих команд. В итоге на перерыв хоккеисты ушли с ничейным результатом, который, впрочем, полностью отражал характер противостояния на ледовой арене – 0:0.

Второй период «Барыс» начал еще активнее, и в итоге смог «распечатать» ворота нижегородского голкипера Андрея Тихомирова. Слегка обескураженные нижегородцы успешно отбивали последующие атаки «Барыса», но сравнять счет все-таки не смогли.

В третьем периоде торпедовцы были настроены решительно, и раз за разом атаковали ворота казахстанской команды. И в итоге пропустили контратаку, закончившуюся взятием ворот. Воодушевленный успехом, «Барыс» вколотил в ворота нижегородцев еще две безответных шайбы. Итоговый счет матча – 0:4.

Впереди у «Торпедо» - выезд на Дальний Восток, ближайший матч состоится 21 декабря в Пекине. На домашний лед «Нагорного» наша команда вернется 28 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU