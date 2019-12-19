2019-12-19T11:15:09+03:00
Общество

Нижегородские хоккеисты проиграли всухую «Барысу»

В домашнем матче «Торпедо» уступило команде из Казахстана
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

После перерыва в матчах лиги обе команды были настроены показать активный и зрелищный хоккей. И с первых минут игры доказали болельщикам, что скучно им точно не будет. Шансы забить были у обеих команд, тем более, что в самом начале матча получали численное большинство и нижегородский, и казахстанский клубы. Но вратари стояли непробиваемой преградой, отражая броски форвардов обеих команд. В итоге на перерыв хоккеисты ушли с ничейным результатом, который, впрочем, полностью отражал характер противостояния на ледовой арене – 0:0.

Второй период «Барыс» начал еще активнее, и в итоге смог «распечатать» ворота нижегородского голкипера Андрея Тихомирова. Слегка обескураженные нижегородцы успешно отбивали последующие атаки «Барыса», но сравнять счет все-таки не смогли.

В третьем периоде торпедовцы были настроены решительно, и раз за разом атаковали ворота казахстанской команды. И в итоге пропустили контратаку, закончившуюся взятием ворот. Воодушевленный успехом, «Барыс» вколотил в ворота нижегородцев еще две безответных шайбы. Итоговый счет матча – 0:4.

Впереди у «Торпедо» - выезд на Дальний Восток, ближайший матч состоится 21 декабря в Пекине. На домашний лед «Нагорного» наша команда вернется 28 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские Деды Морозы подешевели
Дровосека в Нижегородской области случайно убило деревом
В Нижний Новгород идет сильный ветер и мокрый снег
В Нижнем Новгороде до середины января перекроют улицу Солнечную
Нижегородские баскетболисты проведут матч в поддержку больных детей
Нижегородские хоккеисты проиграли всухую «Барысу»
Жителю Нижегородской области грозит два года заключения за две срубленные елки
Сосновый лес в Нижегородской области взяли под охрану
Пять школ олимпийского планируют передать в собственность региона в следующем году
В Нижегородской области в 2020 году откроются три модельных библиотеки
Руслан Станчев: «Таких колоссальных денег наш город не видел никогда»
«За мной никто не ухаживал»: В Нижнем Новгороде погибла 68-летняя пенсионерка
С нижегородских дорог вывезли более 2000 кубов снега
МЧС предупреждает нижегородцев об ухудшении погоды
Нижегородская елка вошла в топ-25 самых высоких в России