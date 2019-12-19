Жителю Нижегородской области грозит два года заключения за две срубленные елки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-19T10:01:32+03:00

Ущерб от действий лесоруба оценили более чем в 20 тысяч рублей

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36-летний житель Шаранги обвиняется в незаконной рубке зеленых насаждений, а точнее – двух елей, которые росли на особо охраняемой территории Килемарского участкового лесничества Шарангского районного лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской прокуратуры.

Уголовное дело отправлено Шарангской межрайонной прокуратурой мировому судье. Деяние лесоруба квалифицируется как незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере (ст. 260 УК РФ).

Как выяснило следствие, в первой половине сентября (!) житель области срубил бензопилой две ели. Зачем ему понадобились две ели в сентябре, и почему он не выбрал какие-либо другие деревья – не сообщается. Ущерб от действий дровосека оценивается в 22500 рублей.

Ущерб, впрочем, обвиняемый возместил пока велось следствие, и вину свою полностью признал. Тем не менее, максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы до 2 лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU