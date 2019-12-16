В Нижегородской области планируется потратить более 300 млн рублей на профилактику ССЗ

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-16T15:46:40+03:00

В 2019 году эта сумма составила 270 миллионов рублей

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Всего на профилактику ССЗ планирует потратить порядка 335 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году началась работа по переоснащению оборудованием региональных сосудистых центров, которые уже показали свою эффективность не только в лечении, но и в профилактике серьезных последствий сердечно-сосудистых заболеваний.

Программа по переоснащению рассчитана до 2024 года. Борьба с болезнями системы кровообращения - важнейшая часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется в регионе.

«В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» мы определили для себя несколько приоритетных направлений, где особенно необходимо оснащение клиник новым оборудованием, внедрение современных технологий оказания медицинской помощи, прежде всего это борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU