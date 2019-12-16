Выборы в Думу Нижнего Новгорода по партийным спискам могут отменить

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-16T14:50:28+03:00

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Законопроект внес в Законодательное Собрание Нижегородской области губернатор региона Глеб Никитин. В пояснении к законопроекту подчеркивается, что он подготовлен с учетом открытого обращения, которое подписали 3727 жителей Нижнего Новгорода. Депутатов будут избирать по одномандатным округам, как во всех муниципальных образованиях региона.

Постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению сегодня поддержала проект перехода на мажоритарную избирательную систему.

Председатель комиссии Ольга Балакина считает, что от принятия закона выиграют все: «Люди хотят тесной привязки депутата к округу и его личной ответственности за проведенную работу. При этом, инициатива ни в коей мере не умаляет роль партий: партия по-прежнему может спрашивать с депутата за нереализованный проект или бездействие, а вот страховать его в случае провала станет уже рискованно. В итоге выиграют все – и жители, и партии, и, конечно, сама Дума Нижнего Новгорода».

Член комиссии, депутат Станислав Прокопович считает данное предложение своевременным: «Я считаю, что предложение о переходе от смешанной системы выборов депутатов городской Думы Нижнего Новгорода к выборам по одномандатным избирательным округам своевременное. Как показывает практика, избиратели голосуют не за лозунги, а за конкретного человека, с которого потом можно спросить, вот что самое главное. Я бы сказал, что это запрос времени, запрос избирателей на персональную ответственность депутатов. Запрос на то, чтобы они напрямую общались со своим депутатом, которому они делегировали полномочия по защите их интересов».

ИСТОЧНИК KP.RU