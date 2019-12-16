2019-12-16T17:12:42+03:00
Происшествия

Минздрав: В больнице остаются четверо пострадавших после ДТП под Балахной

Врачи уверяют, что их жизни ничего не угрожает
Анастасия НАЗАРОВА
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Четверо пострадавших в ДТП под Балахной 15 декабря остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и уверяют, что их жизни ничего не угрожает.

Как рассказал глава регионального министерства здравоохранения Александр Смирнов, первая карета скорой помощи приехала к месту автокатастрофы спустя 12 минут после происшествия. Всего работали шесть бригад.

- Все службы сработали четко, ситуация с первых минут находится под контролем министерства, - уточнил Смирнов.

Напомним, сразу после аварии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в минувшее воскресенье на трассе в Балахнинском районе улетел в кювет, а после перевернулся пассажирский автобус. В момент аварии в транспортном средстве находились 48 человек.

По словам главы минздрава, еще три человека, пострадавших в ДТП под Балахной, самостоятельно обратились за медицинской помощью. После осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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