«ЛУКОЙЛ» помогает детям

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-16T14:28:48+03:00

В Кстове прошла церемония передачи колясок детям с ограниченными возможностями развития

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12 декабря в Кстове во Дворце культуры нефтехимиков в рамках программы Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» прошла церемония передачи специальных средств передвижения (колясок) детям с ограниченными возможностями развития. Коляски изготовлены по индивидуальному заказу с учетом особенностей организма каждого ребенка

В церемонии принял участие заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Главная цель программы Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» – расширить с помощью современных средств возможности детей в передвижении, в познании окружающего мира и сделать, таким образом, их жизнь более активной и интересной.