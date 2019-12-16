Полмиллиона рублей выкрал нижегородец из дивана

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-16T14:42:05+03:00

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В свое время Остапу Бендеру пришлось разорвать в клочья целых 12 стульев в попытке отыскать несметные сокровища, а вот 49-летнему нижегородцу богатства достались куда проще – ему достаточно было разобрать диван.

- Около шести часов вечера 29 ноября подозреваемый в совершении этого преступления свободно зашел в квартиру на улице Коминтерна, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – После этого он разобрал диван и похитил из него 500 тысяч рублей. Откуда он знал о хранившейся там крупной сумме денег, полиции еще предстоит выяснить.

Надо сказать, что в поле зрения стражей порядка этот 49-летний нижегородец попадает не первый раз. В 2013 году он уже был судим за «Угрозу убийством» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Что касается нынешнего преступления, то по данному факту проводится доследственная проверка. Сам пострадавший нигде не работает. Похищенные деньги он держал в диване.

ИСТОЧНИК KP.RU