«Корсар» вернулся на нижегородскую сцену
В Нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина состоялась премьера балета «Корсар» на музыку Адольфа Адана и других известных композиторов. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Балет вернулся на нижегородскую сцену после тридцатилетнего перерыва и стал первым большим спектаклем, поставленным новыми руководителями театра. Руководитель балетной труппы театра, хореограф-постановщик балета Морихиро Ивата создал большой трехактный балет, максимально приближенный по духу и содержанию к поэме Байрона.
Премьерный спектакль посетил глава региона Глеб Никитин. После спектакля он поздравил труппу с успешным выступлением.
«Я пристально слежу за всеми событиями, происходящими в Нижегородском театре оперы и балета. За четыре месяца вам удалось проделать огромную работу и сделать по-настоящему замечательный спектакль. Поздравляю с успехом и желаю не сбавлять оборотов!» — обратился к участникам спектакля Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU