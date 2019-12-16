«Корсар» вернулся на нижегородскую сцену

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-16T13:58:19+03:00

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В Нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина состоялась премьера балета «Корсар» на музыку Адольфа Адана и других известных композиторов. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Балет вернулся на нижегородскую сцену после тридцатилетнего перерыва и стал первым большим спектаклем, поставленным новыми руководителями театра. Руководитель балетной труппы театра, хореограф-постановщик балета Морихиро Ивата создал большой трехактный балет, максимально приближенный по духу и содержанию к поэме Байрона.

Премьерный спектакль посетил глава региона Глеб Никитин. После спектакля он поздравил труппу с успешным выступлением.

«Я пристально слежу за всеми событиями, происходящими в Нижегородском театре оперы и балета. За четыре месяца вам удалось проделать огромную работу и сделать по-настоящему замечательный спектакль. Поздравляю с успехом и желаю не сбавлять оборотов!» — обратился к участникам спектакля Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU