«Суд Линча» по-нижегородски

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-16T13:52:01+03:00

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В начале декабря в поселке Неклюдово местный житель, 33-летний мужчина, напал на 19-летнего парня, посадил в машину и запер в погребе одного из сараев поселка. Там он избил потерпевшего, сломал ему руку. Только на следующий день пострадавшему удалось выбраться из сарая и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали медиков и полицию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Нижегородской области.

Как выяснило следствие, потерпевший - житель Республики Марий Эл, в Борском районе находился проездом, возвращаясь домой. Борчанин пояснил, что заподозрил «гостя» в причастности к незаконному обороту наркотиков и решил, видимо, разобраться с ним "по-свойски", без привлечения посторонних, в том числе, правоохранителей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 (похищение человека) и ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Обвиняемый вину признал полностью, он заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU