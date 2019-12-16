2019-12-16T13:52:01+03:00
Общество

«Суд Линча» по-нижегородски

Житель города Бор похитил и избил парня, которого заподозрил в распространении наркотиков
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В начале декабря в поселке Неклюдово местный житель, 33-летний мужчина, напал на 19-летнего парня, посадил в машину и запер в погребе одного из сараев поселка. Там он избил потерпевшего, сломал ему руку. Только на следующий день пострадавшему удалось выбраться из сарая и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали медиков и полицию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Нижегородской области.

Как выяснило следствие, потерпевший - житель Республики Марий Эл, в Борском районе находился проездом, возвращаясь домой. Борчанин пояснил, что заподозрил «гостя» в причастности к незаконному обороту наркотиков и решил, видимо, разобраться с ним "по-свойски", без привлечения посторонних, в том числе, правоохранителей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 (похищение человека) и ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Обвиняемый вину признал полностью, он заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Суд Линча» по-нижегородски
В ночь на 16 декабря на нижегородских дорогах работали 90 комбинированных машин
Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин покинул пост
Заключенный нижегородской колонии-поселения напился и угнал автомобиль
Нижегородец, напавший с ножом на свою семью, заключен под стражу
60 тысяч рублей может заплатить нижегородец за убитого медведя
Нижегородцев и туристов приглашают в Тайницкую башню
В Нижнем Новгороде незначительно похолодает к ночи
Ледяной дождь ждет нижегородцев ночью и днем 16 декабря
Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области
На социальные контракты в 2020 году регион направит 824 млн рублей федеральных средств
Роскартография создала цифровые планы Нижнего Новгорода
Хоккеистов нижегородского «Старта» вызвали в молодежную сборную России
Мужчина со шрамом на лбу сбежал из психоневрологического интерната в Нижегородской области