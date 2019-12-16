2019-12-16T13:37:52+03:00
Общество

В ночь на 16 декабря на нижегородских дорогах работали 90 комбинированных машин

Кроме того, было задействовано более 250 единиц специализированной техники
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы и комбинированные дорожные машины убирали снег на центральных дорогах города. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. В этот период трудились около 850 дорожных рабочих.

К слову, в социальных сетях обсуждают загоревшуюся снегоуборочную машину. Инцидент случился ранним утром в Арзамасе. Пользователи выражают надежду, что это была не единственная специализированная машина в городе и шутят, что из-за отвратительных погодных условий спецтехника просто "горит на работе".

Ранее сообщалось, что возобновила работу информационная система «Антиснег». По данным на 12 часов 30 минут понедельника, от жителей уже поступило 264 обращения на тему некачественной и несвоевременной уборки снега.

МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» напоминает, что за несвоевременную уборку снега в городе предусмотрены штрафы: 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч – для юридических. При этом, администрации районов также могут штрафовать своих подрядчиков за несоблюдение договоренностей на сумму до 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Суд Линча» по-нижегородски
В ночь на 16 декабря на нижегородских дорогах работали 90 комбинированных машин
Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин покинул пост
Заключенный нижегородской колонии-поселения напился и угнал автомобиль
Нижегородец, напавший с ножом на свою семью, заключен под стражу
60 тысяч рублей может заплатить нижегородец за убитого медведя
Нижегородцев и туристов приглашают в Тайницкую башню
В Нижнем Новгороде незначительно похолодает к ночи
Ледяной дождь ждет нижегородцев ночью и днем 16 декабря
Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области
На социальные контракты в 2020 году регион направит 824 млн рублей федеральных средств
Роскартография создала цифровые планы Нижнего Новгорода
Хоккеистов нижегородского «Старта» вызвали в молодежную сборную России
Мужчина со шрамом на лбу сбежал из психоневрологического интерната в Нижегородской области