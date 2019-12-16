В ночь на 16 декабря на нижегородских дорогах работали 90 комбинированных машин

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-16T13:37:52+03:00

Кроме того, было задействовано более 250 единиц специализированной техники

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Грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы и комбинированные дорожные машины убирали снег на центральных дорогах города. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. В этот период трудились около 850 дорожных рабочих.

К слову, в социальных сетях обсуждают загоревшуюся снегоуборочную машину. Инцидент случился ранним утром в Арзамасе. Пользователи выражают надежду, что это была не единственная специализированная машина в городе и шутят, что из-за отвратительных погодных условий спецтехника просто "горит на работе".

Ранее сообщалось, что возобновила работу информационная система «Антиснег». По данным на 12 часов 30 минут понедельника, от жителей уже поступило 264 обращения на тему некачественной и несвоевременной уборки снега.

МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» напоминает, что за несвоевременную уборку снега в городе предусмотрены штрафы: 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч – для юридических. При этом, администрации районов также могут штрафовать своих подрядчиков за несоблюдение договоренностей на сумму до 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU