2019-12-16T12:08:45+03:00
Общество

Заключенный нижегородской колонии-поселения напился и угнал автомобиль

Прокуратура требует уволить сотрудника, виновного в произошедшем
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сотрудники Нижегородской прокуратуры обнаружили нарушения уголовно-исполнительного законодательства РФ в ходе проверки деятельности исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По информации источника, осужденный, отбывающий наказание в колонии –поселении, приняв горячительных напитков, угнал припаркованный на территории учреждения автомобиль. Ключи от машины заключенному долго искать не пришлось – они находились в свободном доступе. Почуяв дух перемен и волнение от предстоящих приключений, мужчина на украденном автомобиле с ветерком покинул колонию и отправился на свободу, хотя и с нечистой совестью. Но был задержан сотрудниками Росгвардии, которые вызвали сотрудников ГИБДД.

Прокурор потребовал рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника, по вине которого заключенный досрочно и без официального разрешения покинул исправительное учреждение. В отношении сотрудника колонии возбудили уголовное дело. Кроме того, наказание ожидает и заключенного.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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