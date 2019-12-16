Заключенный нижегородской колонии-поселения напился и угнал автомобиль
Сотрудники Нижегородской прокуратуры обнаружили нарушения уголовно-исполнительного законодательства РФ в ходе проверки деятельности исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По информации источника, осужденный, отбывающий наказание в колонии –поселении, приняв горячительных напитков, угнал припаркованный на территории учреждения автомобиль. Ключи от машины заключенному долго искать не пришлось – они находились в свободном доступе. Почуяв дух перемен и волнение от предстоящих приключений, мужчина на украденном автомобиле с ветерком покинул колонию и отправился на свободу, хотя и с нечистой совестью. Но был задержан сотрудниками Росгвардии, которые вызвали сотрудников ГИБДД.
Прокурор потребовал рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника, по вине которого заключенный досрочно и без официального разрешения покинул исправительное учреждение. В отношении сотрудника колонии возбудили уголовное дело. Кроме того, наказание ожидает и заключенного.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU