2019-12-16T11:41:10+03:00
Общество

Нижегородец, напавший с ножом на свою семью, заключен под стражу

Подозреваемый в преступлении был задержан в Нижнем Новгороде 13 декабря
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следственный комитет ходатайствовал о заключении под стражу 36-летнего жителя Воскресенского района, который кинулся с ножом на своих родителей и ребенка.

Напомним, в ночь на 13 декабря 2019 года в квартире дома в деревне Большие Поляны Воскресенского района подозреваемый нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, а затем 60-летней матери и 59-летнему отцу. После резни подозреваемый скрылся, но был задержан уже утром в Нижнем Новгороде. Всех пострадавших отправили в больницу, состояние двоих – бабушки и внучки – врачи оценили как тяжелое.

Следственными органами расследуется уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего). Следователь СК ходатайствовал о заключении под стражу, суд ходатайство удовлетворил.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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