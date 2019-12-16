60 тысяч рублей может заплатить нижегородец за убитого медведя

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-16T10:47:02+03:00

Местный житель застрелил медведя, но воспользоваться добычей так и не смог

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Прокуратура Вознесенского района подала иск на браконьера – 63-летнего местного жителя, устроившего несанкционированную охоту на медведя. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской прокуратуры.

По информации источника, 7 октября 2018 года около 22 часов на территории одного из охотничьих хозяйств Воскресенского района «охотник» выследил медведя из укрытия на дереве. И прицельно выстрелил в него из охотничьего карабина. Соответствующего разрешения на добычу медведя у мужчины не было.

Воспользоваться результатами своего непосильного труда браконьер не смог, так как обнаружил тушу только на следующий день, когда мясо уже испортилось. Убитого медведя мужчина закопал в лесу, но уйти от наказания ему не удалось.

Прокуратурой Воскресенского района в суд направлено уголовное дело по обвинению в преступлении по ст.258 УК РФ (незаконная охота).

Материальный ущерб, нанесенный браконьером животному миру, оценивается как крупный - 60 000 рублей.

Судебное заседание по данному делу еще не состоялось.

ИСТОЧНИК KP.RU