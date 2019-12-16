Нижегородцев и туристов приглашают в Тайницкую башню

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-16T10:31:20+03:00

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Тайницкая башня – самая загадочная башня Кремля, что понятно даже из ее названия. Здесь был обнаружен тайный ход, впрочем, уже полузасыпанный, а к конце 19 века его уничтожили совсем. Тем не менее, башня всегда привлекала внимание и туристов, и коренных нижегородцев, но была закрыта для посетителей.

Как сообщает пресс-служба музея «Нижегородский Кремль», после ремонта крыши летом 2019 года появилась возможность открыть самый верхний ярус Тайницкой башни. С него открываются уникальные виды на Почаинский овраг, Стрелку, панораму кремлевских стен и башен. Кроме этого, гости кремля смогут изучить средневековую архитектуру изнутри.

По сообщению источника, сотрудники музея подготовили экспозицию старинных фотографий панорамных видов Нижнего Новгорода конца 19 века. Посетители смогут сравнить, как выглядел город 150 лет назад, в том числе и с этой смотровой площадки с его современным обликом.

Доступ в Тайницкую башню открыт ежедневно, в зимнее время (с октября по апрель) – с 10.00 до 15.00. В летнее время (май-сентябрь): 10.00-20.00.

Подробное расписание на сайте Нижегородского музея-заповедника: ngiamz.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU