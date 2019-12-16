В Нижнем Новгороде незначительно похолодает к ночи

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-16T08:40:12+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 0 градусов.

В течение дня ожидается облачная погода, прогнозируется ледяной дождь.

Ветер южный, 3 метра в секунду. Влажность в течение дня 79-89%. Атмосферное давление стабильное — 743-748 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха останется стабильной, к ночи немного похолодает - до -1 градуса. Ветер останется на уровне трех метров в секунду и направления не поменяет. Магнитное поле спокойное.

Такая же температура на уровне 1 градуса днем и -1 ночью сохранится до четверга. В четверг синоптики обещают потепление до 3 градусов выше нуля и усиление ветра - до 6 метров в секунду. А вот к выходным нас ждет похолодание - до -5 градусов днем и до -6 ночью. столбик термометра поднимется до -1 градуса днем и -2 ночью. Самым холодным днем недели, по прогнозам Гидрометеоцентра, станет суббота. Но уже к воскресенью температура поднимется до -2.

ИСТОЧНИК KP.RU