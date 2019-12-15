2019-12-15T22:01:56+03:00
Общество

Ледяной дождь ждет нижегородцев ночью и днем 16 декабря

МЧС предупреждает жителей о сильной гололедице
Анна МИГАЛОВА
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Ледяной дождь ждет жителей Нижнего Новгорода и области ночью и днем 16 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По словам специалистов, на дорогах будут накат и сильная гололедица. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с ростом числа автомобильных аварий, возникновением затором на трассах, а также нарушением в работе транспорта.

Также МЧС не исключает увеличение количества случаев травматизма среди населения, связанных с падением на льду из-за неудовлетворительного состояния тротуаров и придомовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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