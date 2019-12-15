Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-15T18:01:40+03:00

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Страшная авария произошла на трассе в Балахнинском районе около 16 часов 15 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением и слетел в кювет, после чего перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 40 человек.

Отмечается, что медицинская помощь потребовалась восьмерым пассажирам. К счастью, обошлось без жертв.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Управления ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тем временем «Комсомолке» стало известно, что перевернувшийся автобус принадлежит компании «Альтаир». Он ехал из Иваново в Дзержинск. Предварительно, ранения получили 14 человек. К месту ДТП выехали две машины, которые должны забрать пострадавших.

Напомним, 12 декабря смертельная авария с участием автобуса произошла в Пильнинском районе. Там в результате столкновения с иномаркой погибли три человека.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала про другое ДТП с участием автобуса в Нижегородской области. 3 декабря 2019 года на автодороге Новоселки - Жайск в Вачском районе столкнулись кроссовер «Тойота» и похоронный автобус с восемью пассажирами и покойником. «ПАЗ» направлялся в сторону кладбища, уточнили в Управлении ГИБДД по региону. Сообщалось, что в той аварии пострадали четыре человека, погибших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU