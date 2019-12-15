На социальные контракты в 2020 году регион направит 824 млн рублей федеральных средств

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-15T16:20:35+03:00

Это вдвое больше средств, чем получат другие регионы

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Более 800 миллионов рублей федеральных средств собирается направить Нижегородская область на социальные контракты. По информации пресс-службы регионального правительства, сейчас малоимущим семьям предоставляется адресная государственная соцподдержка, в том числе на основании социального контракта.

По словам губернатора Глеба Никитина, главная задача правительства области - повысить качество и комфорт жизни нижегородцев.

- Все наши действия направлены именно на это. В частности Нижегородская область стала пилотным регионом по снижению уровня бедности, - подчеркнул глава региона.

На 2020 год на эти цели предусмотрено 1,113 миллиарда рублей (824,3 млн - федеральные средства, 289,6 млн - областные). Отмечается, что в настоящее время в регионе более 3 миллионов человек. Доход ниже величины прожиточного минимума на одного человека у 9,5% граждан. К 2024 году планируется снизить долю граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума до 5%.

Как уточнили в пресс-службе, справиться со снижением бедности поможет новая форма социального контракта. Он предусматривает доплаты малоимущим гражданам со стороны органов соцзащиты населения и самостоятельные действия членов малоимущей семьи совместно с заинтересованными организациями, направленными на преодоление бедности. Это и профессиональное обучение, и переобучение, трудоустройство, медицинская помощь по восстановлению трудоспособности и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU