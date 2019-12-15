2019-12-15T11:37:40+03:00
Спорт

Хоккеистов нижегородского «Старта» вызвали в молодежную сборную России

Спортсмены поучаствуют в чемпионате мира в Архангельске
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба ХК "Старт".Фото: пресс-служба ХК "Старт".
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Хоккеистов нижегородского «Старта» вызвали в молодежную сборную России для участия в чемпионате мира. Соревнования пройдут в Архангельске с 20 по 22 декабря, сообщает пресс-служба ХК «Старт».

Речь идет о защитнике Максиме Легошине и нападающем Илье Насекине. Первый - воспитанник нижегородского хоккея, второй - архангельского.

Сначала команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана сыграют в круг, после - полуфиналы и финал. Формат матчей - два тайма по полчаса, финал и матче за третье место - два тайма по 45 минут.

Тем временем в мужскую национальную сборную вызван вратарь ХК «Старт» Юрий Иванчиков. Спортсмен отправился участвовать в международном «Турнире четырех наций». Состязания пройдут в Швеции с 20 по 22 декабря. Кстати, в минувшем сезоне Иванчиков стал чемпионом Всемирной зимней Универсиады в составе студенческой сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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