Мужчина со шрамом на лбу сбежал из психоневрологического интерната в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-15T11:05:18+03:00

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40-летний Аркадий Сергеевич Грубелев разыскивается в Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Мужчина сбежал из психоневрологического интерната в поселке Северный Варнавинского района 14 ноября 2019 года. Есть вероятность, что он направился в Нижний Новгород.

Приметы разыскиваемого пациента: среднее телосложение, русые волосы. Он одет в черную куртку и черные штаны.

Имеются особые приметы. На лбу у 40-летнего мужчины шрам, а на запястье левой руки набита надпись «Зло». Нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемого необходимо сообщать волонтерам по телефону 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.

Напомним, в декабре 2018 года из психбольницы на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде сбежал маньяк Дмитрий Макаров, который держал у себя в гараже. Однако позже его удалось разыскать. Летом 2019 года Автозаводский районный суд постановил вернуть маньяка в психбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU