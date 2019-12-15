2019-12-15T10:43:30+03:00
Общество

Цены на свинину и свежемороженую рыбу снизились в Нижегородской области

Также подешевели капуста, вермишель и картофель
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Цены на свинину, сахар и свежемороженую рыбу снизились в Нижегородской области, сообщает региональный минэкономразвития со ссылкой на Нижегородстат.

Так, в регионе в период со 2 по 9 декабря рыба подешевела с 162,9 до 160,9 рубля за кило, свинина - с 243,3 до 236,4 рубля за кило, а сахар - с 27,2 до 26,7 рубля за кило.

Вдобавок ко всему, по данным службы статистики, снизились средние цены на капусту, вермишель и картофель.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4 % меньше показателя в среднем по России.

Напомним, глава региона Глеб Никитин отметил роль нижегородского Управления антимонопольной службы в контроле над тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными.

- Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать руку на пульсе, - заявил губернатор Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина со шрамом на лбу сбежал из психоневрологического интерната в Нижегородской области
Цены на свинину и свежемороженую рыбу снизились в Нижегородской области
Хануку отпразднуют в Нижнем Новгороде 16 декабря
Нижегородская область разместила облигационный заем на 10 миллиардов рублей
Более миллиарда рублей выделят на ликвидацию опасных экологических объектов в Дзержинске в 2020 году
Нижегородская область потратит более 905 миллионов рублей на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка
В Дзержинске сгорел автомобиль начальника УМВД
Царь-горка, каток и новогодняя ярмарка откроются на площади Минина 14 декабря
Потепление до +2 градусов ожидается в Нижегородской области в середине декабря
Глава нижегородской РСТ о росте тарифов в 14%:«Это полная чушь»
15 одаренных детей с ограниченными возможностями получили именные стипендии
В выходные в Нижнем Новгороде перекроют проспект Гагарина, улицу Фрунзе и улицу Светлоярскую
Нижегородская область получила более миллиарда рублей на благоустройство
32 стройки Нижегородской области получили проектное финансирование банков
Нижегородские «тимуровцы» спасли женщину от насильника
Нижегородские молодежные лидеры подвели итоги года
Кинозал и модельная библиотека открылись в Нижегородской области
Экспорт из Нижегородской области в страны Азии увеличился на 32%
«Батареи чуть теплые»: в квартирах нижегородцев похолодало из-за очередной аварии на теплосетях
Премьера пластилинового мультфильма состоится в Нижнем Новгороде
Спортивную школу №8 передадут в собственность Нижегородской области