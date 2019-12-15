Цены на свинину и свежемороженую рыбу снизились в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-15T10:43:30+03:00

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Цены на свинину, сахар и свежемороженую рыбу снизились в Нижегородской области, сообщает региональный минэкономразвития со ссылкой на Нижегородстат.

Так, в регионе в период со 2 по 9 декабря рыба подешевела с 162,9 до 160,9 рубля за кило, свинина - с 243,3 до 236,4 рубля за кило, а сахар - с 27,2 до 26,7 рубля за кило.

Вдобавок ко всему, по данным службы статистики, снизились средние цены на капусту, вермишель и картофель.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4 % меньше показателя в среднем по России.

Напомним, глава региона Глеб Никитин отметил роль нижегородского Управления антимонопольной службы в контроле над тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными.

- Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать руку на пульсе, - заявил губернатор Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU