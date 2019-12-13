2019-12-13T12:53:45+03:00
Общество

Кинозал и модельная библиотека открылись в Нижегородской области

До конца года в регионе откроется еще один кинозал и две модельные библиотеки
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вчера в Выксе открылись сразу два объекта, созданных благодаря национальному проекту «Культура»: кинозал «Семейный» в ФОКе «Баташев Арена» и модельная библиотека на ул. Островского.

Библиотека нового поколения создана на базе старейшей детской городской библиотеки. Привычное книгохранилище преобразовалось в интеллектуально-культурный центр. Здесь установлено мультимедийное оборудование, организована сенсорная комната, увеличено пространство для читателей, в том числе и для работы за компьютером. Подключен высокоскоростной интернет с выходом на Национальную электронную детскую библиотеку. Пополнился и книжный фонд. На данный момент закуплено более 2000 новых изданий, среди которых и универсальные энциклопедические, и классическая литература, и популярная подростковая.

В открытии приняла участие министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная.

«Открытие модельных библиотек является новым этапом модернизации библиотечной системы всего региона. И в Выксе мы наблюдаем первые результаты нашей совместной работы. В целом же задача муниципалитетов – максимально принимать участие в реализации национальных проектов», - отметилаона.

Кинозал в ФОКе «Баташев» оснащен современным цифровым оборудованием для демонстрации фильмов в формате 2D и 3D.

До конца года еще один кинозал откроется во Дворце культуры города Навашино. Он станет уже 23-м кинозалом в Нижегородской области, открытым при поддержке федерального Фонда кино. Также до конца декабря в регионе откроются еще две модельные библиотеки – в Дзержинске и Гагино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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