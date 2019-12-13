2019-12-13T12:13:15+03:00
Происшествия

«Батареи чуть теплые»: в квартирах нижегородцев похолодало из-за очередной аварии на теплосетях

Теплоэнерго завершает ремонтно-восстановительные работы на теплосети в районе улицы Невзоровых
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередная авария привела к снижению температуры в квартирах 28 жилых домов Нижнего Новгорода 12 декабря. Сейчас специалисты АО «Теплоэнерго» завершают ремонтно-восстановительные работы на участке магистральной теплосети в районе улицы Невзоровых, сообщает пресс-служба предприятия.

- В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ параметры теплоносителя в домах и учреждениях могут быть снижены. В настоящее время сотрудники предприятия, совместно с домуправляющими компаниями, проводят регулировку и наладку гидравлических режимов сетей теплоснабжения в данном районе, - прокомментировали в АО «Теплоэнерго».

О снижении температуры в помещениях сообщают и сами нижегородцы. Так, на проблемы с отоплением 12 декабря «Комсомолке» пожаловалась одна из жительниц дома в Нижегородском районе города Нина Комарова.

-У нас на Звездинке батареи чуть теплые. Друзья с Полтавки и Панина жалуются, знакомая на Генкиной мерзнет. Не знаю, общая ли у нас причина охлаждения батарей или разные, - сообщила нижегородка.

13 декабря информация о проблемах с отоплением в квартирах жителей Советского района также появилась в группе «Союз собственников жилья в Нижегородской области» соцсети Facebook.

«Жители Советского района замерзают», - написала Наталья Шартанова и перечислила более 40 адресов жилых домов. «Комсомолка» решила проверить, соответствуют ли эти данные действительности и направила соответствующий информационный запрос в Теплоэнерго.

Кипяток на Невзоровых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские молодежные лидеры подвели итоги года
Кинозал и модельная библиотека открылись в Нижегородской области
Экспорт из Нижегородской области в страны Азии увеличился на 32%
«Батареи чуть теплые»: в квартирах нижегородцев похолодало из-за очередной аварии на теплосетях
Премьера пластилинового мультфильма состоится в Нижнем Новгороде
Спортивную школу №8 передадут в собственность Нижегородской области
Трое жителей Нижегородской области погибли в ДТП
В Нижнем Новгороде потеплеет к воскресенью
Нижегородские теннисистки – лучшие в России
Нижегородским школьникам предлагают хорошо учиться за айфон
Нижегородские предприниматели могут получить субсидию на сертификацию продукции
В нижегородское метро после капремонта вернулись 26 отремонтированных вагонов
Айрат Ахметшин возглавил СУ СКР по Нижегородской области
Автолавки поехали в удалённые районы Нижегородской области
Недостроенный нижегородский ФОК передадут в собственность региона
Дни открытых дверей для нижегородцев порекомендует проводить управляющим компаниям ГЖИ
Нижегородскую пенсионерку могли посадить на 8 лет за выращивание мака
Нижегородцы обсуждают кровавый рассвет и снеговиков из капусты
Нижегородцы получили премию "Семейная реликвия"
В Нижнем Новгороде завели дело на водителя, сбившего пенсионерку на переходе
В Нижегородской области появилось первое приложение для незрячих пассажиров
Нижегородцам советуют быть внимательнее при покупке билетов на елки
Сегодня в Нижнем Новгороде самый холодный день за две недели
Корона нижегородских мастеров помогла одержать победу в финале всемирного конкурса красоты
В Нижегородской области отремонтировали 44 км федеральных трасс
На улицы Нижнего Новгорода вышли новые автобусы