«Батареи чуть теплые»: в квартирах нижегородцев похолодало из-за очередной аварии на теплосетях

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-13T12:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередная авария привела к снижению температуры в квартирах 28 жилых домов Нижнего Новгорода 12 декабря. Сейчас специалисты АО «Теплоэнерго» завершают ремонтно-восстановительные работы на участке магистральной теплосети в районе улицы Невзоровых, сообщает пресс-служба предприятия.

- В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ параметры теплоносителя в домах и учреждениях могут быть снижены. В настоящее время сотрудники предприятия, совместно с домуправляющими компаниями, проводят регулировку и наладку гидравлических режимов сетей теплоснабжения в данном районе, - прокомментировали в АО «Теплоэнерго».

О снижении температуры в помещениях сообщают и сами нижегородцы. Так, на проблемы с отоплением 12 декабря «Комсомолке» пожаловалась одна из жительниц дома в Нижегородском районе города Нина Комарова.

-У нас на Звездинке батареи чуть теплые. Друзья с Полтавки и Панина жалуются, знакомая на Генкиной мерзнет. Не знаю, общая ли у нас причина охлаждения батарей или разные, - сообщила нижегородка.

13 декабря информация о проблемах с отоплением в квартирах жителей Советского района также появилась в группе «Союз собственников жилья в Нижегородской области» соцсети Facebook.

«Жители Советского района замерзают», - написала Наталья Шартанова и перечислила более 40 адресов жилых домов. «Комсомолка» решила проверить, соответствуют ли эти данные действительности и направила соответствующий информационный запрос в Теплоэнерго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/749542" frameborder="0"></iframe> Кипяток на Невзоровых.

ИСТОЧНИК KP.RU