Нижегородские теннисистки – лучшие в России

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-12T16:58:05+03:00

Спортсменки в составе сборной области стали лучшими на первенстве по настольному теннису

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Турнир проходит в Славянске-на-Кубани с 9 по 16 декабря. Возраст участников соревнований не превышает 22 лет. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

По итогам командных соревнований теннисистки сборной команды Нижегородской области Элизабет Абраамян, Любовь Тэнцер, Влада Воронина, Яна Данилюк, Софья Князева в финале выиграли у сборной команды Москвы со счетом 3-1.

Третье место поделили спортсменки Самарской области и Краснодарского края, сообщает источник.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, представляя депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году, отметил спортивные достижения воспитанников нижегородских муниципальных учреждений. Ранее сообщалось о победах нижегородских спортсменов в разных видах спорта не только на российском, но и на европейском и мировом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU