Нижегородские теннисистки – лучшие в России
Турнир проходит в Славянске-на-Кубани с 9 по 16 декабря. Возраст участников соревнований не превышает 22 лет. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
По итогам командных соревнований теннисистки сборной команды Нижегородской области Элизабет Абраамян, Любовь Тэнцер, Влада Воронина, Яна Данилюк, Софья Князева в финале выиграли у сборной команды Москвы со счетом 3-1.
Третье место поделили спортсменки Самарской области и Краснодарского края, сообщает источник.
Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, представляя депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году, отметил спортивные достижения воспитанников нижегородских муниципальных учреждений. Ранее сообщалось о победах нижегородских спортсменов в разных видах спорта не только на российском, но и на европейском и мировом уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU