2019-12-12T16:25:50+03:00
Общество

Нижегородские предприниматели могут получить субсидию на сертификацию продукции

Заявку на матпомощь нужно подать не позднее 25 декабря
Елена ЛАЗАРЕВА
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3 млн руб. планируется выделить нижегородским промышленникам на сертификацию продукции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Добровольная сертификация продукции — это подтверждение качества продукции, которую не требуется сертифицировать в обязательном порядке.

«Это совершенно новый вид поддержки, который разработан в Нижегородском минпроме. Добровольная сертификация помогает промышленным предприятиям осваивать новые рынки сбыта. Так, в некоторых случаях, при подписании крупных контрактов наличие сертификата соответствия прописано в качестве обязательного условия. Добровольный сертификат соответствия может стать решающим фактором и при рассмотрении заявок на участие в государственных и коммерческих тендерах. Кроме того, по результатам проверки компания сможет на ранней стадии проверить свою продукцию на наличие дефектов и недостатков и улучшить ее характеристики. Все это вместе приводит к повышению качества продукции, которой пользуются нижегородцы», - сообщил Глеб Никитин.

Максимальный размер субсидии, которую может получить предприятие – 300 тысяч рублей. Субсидию получат те компании, которые раньше остальных сдадут пакет документов.

Заявки на получение субсидии принимаются в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина д. 2, каб.116 по режиму работы министерства. Контактный телефон: 435−16−64, 435−16−67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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