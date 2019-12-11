В Нижегородской области восстановлено 13 тысяч гектар леса

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-11T09:18:03+03:00

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По информации департамента лесного хозяйства Нижегородской области, в 2019 году мероприятия по воспроизводству лесов в области выполнены на площади 13587 га, в том числе посадка леса - на почти 5000 га. Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в перечень 30 субъектов, в которых Федеральное агентство лесного хозяйства реализует пилотный проект по инвентаризации земель лесного фонда, нуждающихся в восстановлении. Более 20 тысяч гектар в регионе обследовано в рамках пилотного проекта.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, объемы лесовостановления в регионе одни из самых высоких среди субъектов ПФО – более 20 млн деревьев высажено в 2019 году.

Глава региона напомнил, что в 2019 году в рамках нацпроекта лесники региона получили более 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования, в том числе новые лесопосадочные машины, которые уже этой осенью приняли участие в посадке леса.

ИСТОЧНИК KP.RU