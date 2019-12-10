2019-12-10T10:56:07+03:00
Общество

Нижегородский пловец стал чемпионом Европы по плаванию

Олег Костин показал лучший результат на дистанции 50 метров баттерфляем
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородский спортсмен Олег Костин в составе сборной России завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Глазго (Великобритания) в начале декабря. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщает источник, мужская сборная России оказалась лучше соперников в комбинированной эстафете 4x50 метров.

«Нижегородец показал лучший результат - 22,23 секунды на дистанции 50 метров баттерфляем, был лучшим в комбинированной и смешанной эстафетах 4х50 метров», - рассказали в городском департаменте физической культуры и спорта.

Наша справка: Олег Костин - двукратный чемпион мира на «короткой воде» в эстафетах, чемпион Европы, призёр чемпионата мира и Европы, чемпион Универсиады 2015 года. Трёхкратный чемпион Всемирных игр военнослужащих 2015.

ИСТОЧНИК KP.RU

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