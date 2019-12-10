2019-12-10T09:20:12+03:00
Общество

Нижегородские баскетболисты принимают испанский «Тенерифе»

Игра откроет вторую часть групповой стадии турнира
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня «Нижний Новгород» сыграет дома с одним из фаворитов Баскетбольной Лиги Чемпионов – испанским «Тенерифе». Встреча пройдет в КРК «Нагорный» (пр. Гагарина, 29), начало в 18:45. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, после семи матчей «Нижний» занимает третью строчку в группе «С», одержав четыре победы в семи матчах. В прошлом туре нижегородцы на своем паркете в напряженнейшем матче буквально на последних секундах обыграли ВЭФ из Риги (80:78). До этого нижегородские баскетболисты не могли одержать победы в шести матчах подряд.

«Тенерифе» занимает первую строчку в группе. Команда выиграла во всех семи матчах — единственная в турнире.

Напомним, игра между «Нижним» и «Тенерифе» в первом круге проходила в Испании и завершилась со счетом 81:67. 10 декабря нижегородцы постараются взять реванш и прервать победную серию соперника.

Матч в КРК «Нагорном» откроет выступление группы Maple Season, группы поддержки БК «НН» NN-Girls и маскота команды Лося Трюльника. Во время игры болельщиков ждут конкурсы от ведущего Владимира Маркова и традиционные «Dance-Cam» и «Kiss-Cam» на видеокубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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