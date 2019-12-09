2019-12-09T14:18:26+03:00
Общество

В Нижегородской области ликвидируют разлив нефти

1,5 тысячи литров нефтепродуктов собрано с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, для ликвидации нефтяного загрязнения в акватории реки Волги была привлечена специализированная организация ООО «Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций» (ВОАСЭО).

Специалисты ВОАСЭО на данной территории дежурят круглосуточно и в среднем ежедневно собирают около 20 литров нефтепродуктов. Для сбора нефтепродуктов в районе Бурнаковской низины установлено два рубежа боновых ограждений общей протяженностью около 100 метров, благодаря нефтяное пятно не распространилось далее по Волге. На месте происшествия расстелили сорбционный материал, который впитывает нефтепродукт, а затем отжимается и снова используется – до 5 раз.

В МКУ ГОЧС подчеркнули, что полное обследование данной территории планируется завершить в декабре 2019 года. По этим результатам должны быть определены границы загрязненных участков и рекомендации по их рекультивации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпион мира добился строительства Центра бокса в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде внедрили уникальный опыт по борьбе с контрафактным топливом
Нижегородский саблист продолжает собирать урожай медалей
Замминистра строительства и ЖКХ РФ проверил реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области
Дзержинские самогонщики едва не взорвали жилой дом
В Нижегородскую область вернулась краснокнижная птица
В Нижнем Новгороде ребенка-инвалида оставили без лекарств из-за отсутствия нужной «бумажки»
Нижегородский портал антиснег.рф снова заработал
Нижний Новгород вошел в тройку лидеров среди городов ПФО по росту цен на вторичное жилье в 2019 году
Нижегородский навигатор социальных услуг не имеет аналогов в России
Нижегородские ученые получили правительственные награды
Нижегородские хоккеисты встретятся с главным конкурентом сезона
83-летний пенсионер украл сотовый в Нижнем Новгороде
Погода не принесет сюрпризов нижегородцам