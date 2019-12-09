В Нижегородской области ликвидируют разлив нефти

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-09T14:18:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, для ликвидации нефтяного загрязнения в акватории реки Волги была привлечена специализированная организация ООО «Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций» (ВОАСЭО).

Специалисты ВОАСЭО на данной территории дежурят круглосуточно и в среднем ежедневно собирают около 20 литров нефтепродуктов. Для сбора нефтепродуктов в районе Бурнаковской низины установлено два рубежа боновых ограждений общей протяженностью около 100 метров, благодаря нефтяное пятно не распространилось далее по Волге. На месте происшествия расстелили сорбционный материал, который впитывает нефтепродукт, а затем отжимается и снова используется – до 5 раз.

В МКУ ГОЧС подчеркнули, что полное обследование данной территории планируется завершить в декабре 2019 года. По этим результатам должны быть определены границы загрязненных участков и рекомендации по их рекультивации.

ИСТОЧНИК KP.RU