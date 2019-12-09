Нижегородские хоккеисты встретятся с главным конкурентом сезона

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-09T11:05:25+03:00

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Вчера нижегородское "Торпедо" отправилось в Подольск, где в заключительном матче перед паузой в Чемпионате КХЛ сразится с местным "Витязем". Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

«Витязь» - один из главных конкурентов нижегородских хоккеистов по турнирной таблице Западной конференции. Подольцы занимают шестое место в турнирной таблице с 43 очками. У «Торпедо» - 42 очка, сыграно 37 игр (у «Витязей» - на две меньше). Но торпедовцы имеют явный перевес по результативности. По результатам проведенных игр у нижегородского клуба 104 забитых шайбы, у подольских хоккеистов – 78. Кстати, торпедовцы по количеству забитых шайб безусловные лидеры. Впрочем, и в свои ворота пропустили предостаточно – 99.

Поединок с "Витязем" состоится в Подольске 9 декабря. Начало матча - в 19:30. Прямая трансляция - на каналах ННТВ, "Нижний Новгород 24", портале vestinn.ru и в эфире "Радио Маяк" (92,4 FM).

ИСТОЧНИК KP.RU