Погода не принесет сюрпризов нижегородцам
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 1 градус тепла.
В течение дня ожидается облачная погода, без осадков, ночью возможны осадки, температура 1 градус тепла.
Ветер южный, 6 метров в секунду, влажность в течение дня 80-84%. Атмосферное давление — 740-743 миллиметров ртутного столба.
В течение дня температура воздуха останется стабильной – плюс один градус. Ветер немного стихнет - до 5 метров в секунду и поменяет направление на бго-западный. Магнитное поле спокойное.
В целом эта неделя будет теплой, но пасмурной. В четверг, пятницу и субботу немного похолодает, зато появится солнце – погода ожидается на уровне -3…-6 градусов, облачно с прояснениями. Осадки вероятны во вторник, среду и воскресенье. К четвергу также повысится атмосферное давление – до 758 миллиметров ртутного столба. В целом, неделя обещает быть не по-зимнему теплой и бесснежной.
ИСТОЧНИК KP.RU