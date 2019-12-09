2019-12-09T08:52:28+03:00
Общество

Погода не принесет сюрпризов нижегородцам

В течение дня в Нижнем Новгороде осадков не ожидается
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 1 градус тепла.

В течение дня ожидается облачная погода, без осадков, ночью возможны осадки, температура 1 градус тепла.

Ветер южный, 6 метров в секунду, влажность в течение дня 80-84%. Атмосферное давление — 740-743 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха останется стабильной – плюс один градус. Ветер немного стихнет - до 5 метров в секунду и поменяет направление на бго-западный. Магнитное поле спокойное.

В целом эта неделя будет теплой, но пасмурной. В четверг, пятницу и субботу немного похолодает, зато появится солнце – погода ожидается на уровне -3…-6 градусов, облачно с прояснениями. Осадки вероятны во вторник, среду и воскресенье. К четвергу также повысится атмосферное давление – до 758 миллиметров ртутного столба. В целом, неделя обещает быть не по-зимнему теплой и бесснежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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